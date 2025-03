El viernes 28 de marzo, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Myanmar, con epicentro en la ciudad de Sagaing, dejando hasta el momento más de mil 600 muertos y 3 mil 408 heridos, según el balance oficial proporcionado por la junta militar del país.

En redes sociales se han compartido varios videos que muestran cómo los habitantes de Myanmar, Tailandia y China vivieron estos momentos entre el pánico y la lucha por la supervivencia.

Destaca un video que muestra a dos enfermeras en Ruili, Yunnan, China, buscando proteger a los bebés en el área de maternidad mientras el temblor sacude el hospital.

Las réplicas de magnitudes de 6.4 y 6.7 agravaron la situación, especialmente en la ciudad de Mandalay, donde más de 90 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial de doce pisos.

En otro video, grabado también en Yunnan, China, una persona que se quedó en su apartamento durante el movimiento graba los efectos del terremoto: su pecera se derrama y, al terminar el temblor, sale rápidamente del edificio, delante de el se puede ver a otras dos personas que también bajan corriendo las escaleras.

Massive shaking in Ruili, Yunnan in China after the M7.7 earthquake hit Myanmar this afternoon 👀 Via: @yangyubin1998 pic.twitter.com/DgEQMN8gvM

El terremoto también tuvo un fuerte impacto en Tailandia, donde se reportaron víctimas en la capital, Bangkok, y daños materiales considerables. En Myanmar, las infraestructuras colapsadas, como puentes, edificios, pagodas y centros religiosos, han generado un panorama desolador.

En Bangkok, una cámara de seguridad de un hotel capta el momento exacto en que el movimiento sorprende a turistas que se encontraban en la piscina de la planta alta del edificio. El agua se derrama hacia la calle mientras los huéspedes salen corriendo en pánico.

Otras imágenes muestran cómo los monjes de un monasterio budista observan el derrumbe de los edificios a su alrededor mientras intentan encontrar refugio.

The number of people killed in Myanmar's catastrophic earthquake has passed 1,000, but experts say the toll could end up exceeding 10,000 https://t.co/v6uvWRNCSl pic.twitter.com/demTo79ZHz