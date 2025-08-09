GENERANDO AUDIO...

La campana restaurada es parte de la catedral de la Inmaculada Concepción Foto: AFP

Nagasaki conmemoró el 80 aniversario de la bomba atómica con un minuto de silencio y el repique de la campana restaurada de la catedral de la Inmaculada Concepción, destruida durante el ataque nuclear del 9 de agosto de 1945.

Minuto de silencio en Nagasaki por la bomba atómica

El sábado 9 de agosto de 2025, a las 11:02 horas locales, Nagasaki recordó el momento en el que, hace 80 años, fue impactada por una bomba atómica lanzada por Estados Unidos, tres días después del ataque en Hiroshima. Aproximadamente 74 mil personas murieron en el puerto del suroeste de Japón, sumándose a las 140 mil víctimas de Hiroshima.

“Han pasado 80 años, ¿quién hubiera imaginado que el mundo se convertiría en esto? ¡Detengan inmediatamente los conflictos armados!”, expresó el alcalde Shiro Suzuki ante representantes de más de 100 países. Agregó que “los enfrentamientos se intensifican en diversos lugares debido a un círculo vicioso de confrontación y división”.

La ceremonia, bajo lluvia, contó con participación récord, incluyendo a Rusia, que no había sido invitada desde 2022 por su invasión a Ucrania, e Israel, ausente en 2024 por el conflicto en Gaza.

Testimonios de sobrevivientes del ataque atómico

Hiroshi Nishioka, sobreviviente de 93 años que se encontraba a tres kilómetros del epicentro, relató: “Incluso los más afortunados (que no sufrieron heridas graves) empezaron poco a poco a sangrar por las encías y a perder el pelo, y murieron uno tras otro”. Añadió que “aunque la guerra había terminado, la bomba atómica trajo consigo un terror invisible”.

Repique de la campana tras 80 años

Símbolo de la conmemoración, la campana de la catedral de la Inmaculada Concepción sonó por primera vez desde 1945. El edificio, destruido por la explosión, fue reconstruido en 1959. Solo una de las dos campanas fue recuperada de los escombros.

El sacerdote Kenichi Yamamura afirmó que la restauración “muestra la grandeza del ser humano, la prueba de que las personas que pertenecen al bando que ha herido a otro pueden algún día querer redimirse”. Señaló que “no se trata de olvidar las heridas del pasado, sino de reconocerlas y actuar para repararlas”.

Proyecto de restauración con participación internacional

El proyecto fue impulsado por James Nolan, profesor de sociología en Massachusetts y nieto de un médico que participó en el Proyecto Manhattan, responsable de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Nolan recaudó 125 mil dólares en Estados Unidos para la restauración.

Durante la misa conmemorativa, entre 200 y 300 personas escucharon el repique simultáneo de las dos campanas. Akio Watanabe, residente de Nagasaki, expresó: “Se puede decir que es un símbolo de reconciliación”.

El impacto histórico de los bombardeos atómicos

Los ataques a Hiroshima y Nagasaki precipitaron la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el debate histórico continúa sobre si estas acciones aceleraron el fin del conflicto o si representaron un sufrimiento innecesario para los hibakusha, sobrevivientes que enfrentaron discriminación y riesgos de salud a largo plazo.

