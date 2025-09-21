Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino

GENERANDO AUDIO...

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que no se constituirá un Estado palestino, tras el reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia.

Un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel

Netanyahu dijo este domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”, señaló a su gabinete.

“La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días”, añadió, antes del inicio esta semana de la Asamblea General de la ONU.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado palestino

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo al Estado de Palestina, un cambio radical en la política exterior de estas grandes potencias que desató la indignación de Israel.

En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás contra territorio israelí en 2023.

El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso el domingo, antes de la celebración el lunes de una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos Estados en la zona del conflicto.

En esta instancia, una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.