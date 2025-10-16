GENERANDO AUDIO...

Nestlé despedirá a 16 mil personas. Reuters

El fabricante suizo de alimentos Nestlé anunció que recortará 16 mil empleos en los próximos dos años como parte de un plan de reestructuración impulsado por su nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, con el objetivo de acelerar la recuperación de la compañía.

Los recortes equivalen a aproximadamente el 6 % de la plantilla global y se concentrarán principalmente en 12 mil puestos administrativos, además de los 4 mil despidos ya programados en áreas de producción y cadena de suministro. La empresa estima que esta medida generará ahorros de mil millones de francos suizos, el doble de lo previsto inicialmente.

Plan de reestructuración y mensaje del CEO

Navratil, quien asumió la dirección ejecutiva el mes pasado, afirmó que la compañía atraviesa un proceso de cambio necesario para adaptarse a un entorno económico global más competitivo.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”, declaró el directivo. “Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla en los próximos dos años”.

El CEO agregó que el nuevo enfoque busca fomentar una cultura de alto rendimiento y mejorar la rentabilidad de la compañía a largo plazo. Tras el anuncio, las acciones de Nestlé subieron más de 8 %, su mayor incremento bursátil desde 2008, alcanzando los 81.83 francos suizos por acción.

Resultados financieros y proyecciones

A pesar de los recortes, la compañía reportó resultados financieros positivos en los primeros nueve meses de 2025, con un crecimiento orgánico de ventas del 3.3 %, impulsado por un aumento de precios del 2.8 % y un crecimiento interno real del 1.5 %, cifra superior a la esperada por los analistas, que anticipaban un alza del 0.3 %.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Con estos resultados, Nestlé elevó su meta de ahorro de costos a 3 mil millones de francos suizos (3.700 millones de dólares) para finales de 2027, frente a los 2.500 millones previstos anteriormente. El incremento refleja la expectativa de una mayor rentabilidad futura y capacidad para incrementar dividendos o nuevas inversiones.

Cambios en la dirección de Nestlé

El anuncio de despidos ocurre poco después del cambio de liderazgo en la empresa. Philipp Navratil fue designado CEO en septiembre de 2025, tras la destitución de Laurent Freixe, quien fue separado del cargo por presuntamente ocultar una relación sentimental con una subordinada.

La salida de Freixe generó una crisis interna que llevó a la renuncia anticipada del presidente Paul Bulcke, sustituido por el exdirector general de Inditex, Pablo Isla. Ambos ejecutivos deberán ahora encabezar el plan de transformación para reactivar el crecimiento y fortalecer la gobernanza corporativa.

Navratil, con más de 20 años de trayectoria en Nestlé y experiencia reciente al frente del negocio de Nespresso, indicó que mantendrá parte de la estrategia anterior, pero los inversionistas esperan señales concretas sobre sus próximos pasos para consolidar la recuperación de la empresa.