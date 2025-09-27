“Imbéciles imperialistas”: Maduro explota tras cierre de su canal en YouTube

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters

Nicolás Maduro arremetió contra YouTube tras el cierre de su canal. El mandatario acusó censura tras la eliminación de su cuenta en dicha red.

Durante un acto público que fue transmitido por el canal estatal de televisión de Venezuela, el presidente Maduro llamó “imbéciles imperialistas” a los trabajadores de YouTube que cerraron su canal.

“Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube, sigan con la censura, los que tomaron la decisión, los felicito, un bono de productividad por imbéciles, empleados del mes”, señaló el mandatario venezolano.

Además, Maduro retó a cerrarle todas las redes sociales.

“Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles, imbéciles imperialistas”, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

La cuenta de Nicolás Maduro contaba con más de 200 mil suscriptores, en las que transmitía sus discursos en actividades de Gobierno y eventos políticos. Aunque el mandatario reaccionó apenas por el cierre de su canal de YouTube, algunos medios oficiales venezolanos informaron a finales de la semana pasada que el canal fue desconectado.

YouTube, propiedad de Google, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

La eliminación de la cuenta ocurre en medio de un despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe contra el narcotráfico y la tensión que vive Venezuela con Estados Unidos, país que ofrece una millonaria recompensa por la captura de Maduro, al que acusa de nexos con el crimen organizado.