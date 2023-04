Niegan caída de satélite en Ucrania; destello habría sido causado por un meteorito

En medio de la invasión rusa, un misterioso destello causó pánico en Kiev, la capital de Ucrania, las autoridades descartaron la caída de un satélite, como se rumoraba, destacando que lo que activó brevemente la alerta antiaérea fue un meteorito, negando también un ataque con misiles o una invasión extraterrestre, como también se llegó a especular en redes sociales.

Mientras que, a la par de que la NASA negó que el satélite hubiera entrado a la atmósfera el miércoles, y que fuera la causa del destello, la Agencia Espacial Estatal de Ucrania (AEEU) apuntó que la causa podría haber sido la caída de un meteorito.

De igual forma, Korniyenk puntualizó que la agencia no pudo “evaluar el tamaño” del objeto que estalló sobre el territorio, subrayando que éste no golpeó el suelo.

“Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos”

Igor Korniyenko, subjefe del centro de control de la AEEU