Niños regresan a clases en salones bajo tierra en Ucrania por la guerra con Rusia

Foto: AFP

Más de 17 mil niños de la ciudad de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, iniciaron el ciclo escolar en aulas subterráneas, ante el constante riesgo de ataques rusos, más de tres años después del conflicto.

Aulas bajo tierra en Ucrania por temor a ataques de Rusia

Siete escuelas ya funcionan en refugios a varios pisos de profundidad, y el Gobierno local anunció que se abrirán más en los próximos meses. Incluso, seis estaciones del metro fueron adaptadas como salones de clase para dar continuidad a la educación en condiciones seguras.

“Hoy, mi hijo, de primer curso, ha venido por primera vez a la escuela, una escuela subterránea, la más cercana a Saltivka del Norte”, dijo Anastasia Pochergina, refiriéndose a un suburbio de la ciudad que suele estar a merced de ataques rusos.

Foto: AFP

Padres de familia saben que las nuevas aulas que albergan a sus hijos están tres pisos bajo tierra.

“La escuela está tres pisos bajo tierra, y nos dijeron que es la más profunda de Járkov. Por eso creo que es segura. No esperábamos que fuera posible este año, pero como madre estaba desesperada porque mi hija pudiera asistir a una escuela normal”, señaló Anastasia Pochergina.

Foto: AFP

Mientras preparaba a su hija para el primer día de colegio, cuando los alumnos llevan flores y regalos a los profesores, Pochergina albergaba pocas esperanzas de reanudar la vida cotidiana normal a pesar de la perspectiva de conversaciones de paz con Rusia.

“Esperábamos que las cosas mejorarán, pero no esperábamos una paz plena… Tampoco esperábamos volver a la escuela tradicional, física, porque somos realistas, comprendemos la situación y no nos hacemos ilusiones”

Foto: AFP

Los profesores instaban a los niños a su llegada a la escuela a entrar rápidamente, y bajaban tramos de escaleras agarrados de la mano. Los niños más pequeños y los mayores asisten a clase en aulas totalmente equipadas.

Plan de expansión de escuelas subterráneas

El alcalde de Járkov, Ihor Terejov, dijo que está previsto abrir otras tres escuelas en el nuevo año. En tanto, seis estaciones del metro de Járkov se han convertido en aulas para aportar algo de normalidad a la vida de los niños.

“Ésta es una de las escuelas más cercanas a la frontera con Rusia. Hoy hemos abierto dos escuelas en el distrito de Nova Saltivka, como esta. Se puede ver lo profundo que está bajo tierra. La profundidad es realmente importante para la escuela. Es grande, aquí hay mil 500 alumnos”, afirmó

Foto: AFP

Emoción entre los estudiantes

Maria Yampolska, de 6 años, estaba contenta de su primer día de trabajos artísticos y juegos en el aula.

A la pregunta de cómo lo comparaba respecto a la guardería, respondió con franqueza: “Nunca fui por culpa de la guerra.”