Embajadas organizaron actos para conmemorar el Grito de Independencia GETTY

El Grito de Independencia de México 2025 trascendió fronteras y fue celebrado por comunidades mexicanas en distintos países. Embajadas y consulados organizaron actos para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la lucha independentista.

Bruselas vivió la tradición mexicana

La ceremonia fue encabezada por el embajador Rogelio Granguillhome Morfín, quien dio el tradicional grito acompañado de la comunidad mexicana, diplomáticos y amigos de México. El evento incluyó presentaciones musicales con mariachi y expresiones culturales que reforzaron el orgullo nacional de los connacionales radicados en Bélgica.

El famoso Manneken Pis fue vestido con el traje tradicional Nunutsi Wixárika de Nayarit.

París grita ¡Viva México!

París conmemoró a los héroes y heroínas que dieron Patria y libertad a México. La encargada de dar el Grito de Independencia en la embajada de México en París, fue la embajadora Blanca Jiménez Cisneros.

España y su comunidad mexicana

En Cataluña, el festival Barcelona Vive México fue el escenario de la conmemoración encabezada por el cónsul Alfonso Navarro Bernachi, acompañado de autoridades locales como Carlos Prieto, Jaume Collboni y Eva Menor. Durante la ceremonia se replicaron las arengas que evocan el inicio de la independencia, en un ambiente de música, gastronomía y cultura.

El conseller Joan Duch también acudió al encuentro y fue recibido por el cuerpo consular, destacando la relación de amistad entre México y Cataluña.

Embajadores y comunidad mexicana disfrutaron del mariachi en ceremonia encabezada en los cónsulados de Malasia, Milán, Jordania, Miami, Canadá, Nigeria, Panamá entre otros países, donde se recordó la importancia de esta fecha para los mexicanos en el extranjero.

Estas celebraciones reafirman la identidad nacional y la unión de los connacionales en el mundo, manteniendo vivas las tradiciones mexicanas lejos del país.

