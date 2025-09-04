GENERANDO AUDIO...

La activista guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, será ponente destacada en la próxima edición del evento México Siglo XXI, un foro que reúne cada año a jóvenes becarios de toda la República con figuras de primer nivel en política y sociedad, deporte, cultura y derechos humanos.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, en el Auditorio Nacional, y en esta ocasión también contará con la presencia de personalidades como Kevin Costner y Serena Williams.

La vida marcada por la lucha de Rigoberta Menchú

Rigoberta Menchú Tum nació en una familia campesina maya en Guatemala, donde vivió desde muy joven las consecuencias de la pobreza, el racismo y la violencia del conflicto armado interno.

Su madre y hermano fueron asesinados por militares y su padre murió durante una protesta, hechos que la impulsaron a alzar la voz contra la represión y a defender a los pueblos indígenas en foros internacionales.

Trayectoria internacional y el Nobel de la Paz

Sus primeros pasos como defensora de los derechos indígenas la llevaron al exilio en México, desde donde ha abogado por el reconocimiento global de las culturas mayas.

Fue clave en la creación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, designada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y, en 1992, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Hasta 2025, sigue vigente en su lucha. Ha promovido diálogos interculturales en foros globales y en Guatemala, fortaleciendo la importancia de la reciprocidad, la fraternidad y la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones que afectan su futuro.

Rigoberta Menchú: una voz por la diversidad cultural

Rigoberta ha sido firme en reivindicar la riqueza del conocimiento ancestral indígena, abogando por un mundo donde la unidad se construya sobre la diversidad.

Su visión impulsa un liderazgo basado en la solidaridad y la dignidad colectiva, valores que promueve en cada intervención pública.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el evento anual de la Fundación TELMEX Telcel que, desde 2002, ha convocado, en el Auditorio Nacional, a cerca de 10 mil becarios provenientes de universidades públicas y privadas.

Cada edición ofrece conferencias, diálogos y encuentros con figuras internacionales destacadas en campos como la política, el deporte, la tecnología y el entretenimiento.

Este año se celebrará el viernes 5 de septiembre, con invitados como Kevin Costner, Serena Williams y la ya mencionada Rigoberta Menchú, entre otros.

