Onda de calor azota sur de Europa y deja tres muertos en España

FOTO: Shutterstock

Ola de calor e incendios en España han provocado tres muertes, miles de evacuados y más de 70 mil hectáreas quemadas, en medio de una crisis climática que también afecta a Portugal, Grecia, Italia y otros países europeos.

Incendios y evacuaciones en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó el jueves 14 de agosto de 2025 sobre la muerte de un segundo voluntario en la provincia de León, víctima de quemaduras sufridas mientras combatía un incendio. Este deceso se suma al de otro voluntario fallecido el martes y al de un trabajador rumano de una hípica al norte de Madrid.

Las autoridades han desalojado a miles de personas por la amenaza de las llamas. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hay 11 incendios de nivel 2, considerados de los más graves. Desde inicios de verano, más de 30 personas han sido detenidas por su presunta relación con incendios intencionados o por negligencia.

Datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) y autoridades regionales indican que en pocos días han ardido más de 70 mil hectáreas en España, superando las 42 mil registradas en todo 2024. En lo que va de 2025, se contabilizan 157 mil hectáreas quemadas, lejos aún del récord de 307 mil en 2022.

El especialista Antonio Jordán López, de la Universidad de Sevilla, señaló que el país enfrenta incendios de sexta generación, caracterizados por su rapidez, intensidad y capacidad de alterar el clima a su alrededor.

Respuesta y ayuda internacional

España solicitó el miércoles apoyo a la Unión Europea y ya recibió dos aviones de extinción enviados por Francia. Las regiones más afectadas incluyen Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura, conformando un “triángulo ardiente” en el país.

En Portugal, se han desplegado más de 15 medios aéreos para combatir cuatro incendios importantes. El de Arganil, en el centro, concentra a más de 800 bomberos, mientras que el de Trancoso continúa activo desde el sábado.

Situación en Grecia y otros países

En Grecia, los bomberos lograron perimetrar un incendio que amenazaba la ciudad portuaria de Patras, aunque persisten focos activos. Otros frentes se mantienen en Zante, Preveza y Quíos.

En los Balcanes, los incendios han dejado al menos dos muertos y miles de evacuados. Italia, aunque menos afectada por el fuego, mantiene 16 ciudades en alerta roja por altas temperaturas.

En Inglaterra, un incendio en North Yorkshire ha consumido unos 5 km², y los bomberos anticipan que las labores de control se prolongarán varios días.