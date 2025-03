A unas horas de que se anunciara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subiría al 50% los aranceles al acero y aluminio de Canadá, en respuesta al impuesto del 25% a las exportaciones de electricidad canadiense a EE. UU., se ha anunciado que, ahora, Ontario suspende esa sobretasa.

La provincia canadiense de Ontario suspenderá la sobretasa de 25% a la electricidad que exporta hacia tres entidades de Estados Unidos, tras un diálogo “productivo” con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció el martes el primer ministro provincial, Doug Ford.

Lutnick aceptó “reunirse oficialmente” con Ford en Washington el 13 de marzo y con el representante estadounidense de Comercio Exterior, Jamieson Greer, antes del plazo para que entren en vigor aranceles recíprocos entre los dos países el 2 de abril, indicó Ford.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, afirmó que, “probablemente”, reconsiderará la decisión de duplicar los aranceles previstos sobre el acero y el aluminio a las importaciones de Canadá, horas después de anunciar un fuerte aumento.

De manera previa, el presidente Donald Trump manifestó su desagrado sobre la sobretasa en la importación de electricidad a algunos estados de su país en la red social Truth.

Su respuesta fue la imposición de un arancel del 25% extra al acero y aluminio que entre a territorio estadounidense procedente de Canadá, quedando en un 50%, sería una de las naciones con los aranceles más altos del mundo.

Trump había anunciado que estos aranceles entrarían en vigor a partir del 12 de marzo por la mañana.

Pidió a Canadá eliminar de manera inmediata su arancel antiamericano para los agricultores sobre varios productos lácteos estadounidenses, e indicó que activaría una alerta de emergencia nacional para las zonas afectadas sin electricidad.

“En vista de que Ontario, Canadá , ha impuesto un arancel del 25% a la “electricidad” que entra a los Estados Unidos , he dado instrucciones a mi Secretario de Comercio para que añada un arancel ADICIONAL del 25%, hasta el 50%, a todo el acero y el aluminio que entren a los Estados Unidos procedentes de Canadá, una de las naciones con aranceles más altos del mundo . Esto entrará en vigor MAÑANA POR LA MAÑANA, 12 de marzo . Además, Canadá debe eliminar de inmediato su arancel antiamericano para los agricultores del 250% al 390% sobre varios productos lácteos estadounidenses, que durante mucho tiempo se ha considerado escandaloso. En breve declararé una emergencia nacional sobre la electricidad dentro del área amenazada . Esto permitirá a los Estados Unidos hacer rápidamente lo que se debe hacer para aliviar esta amenaza abusiva de Canadá.”

Y insistió en que si los canadienses no eliminaban ortos de los aranceles atroces en contra de EE. UU. aumentaría sustancialmente los aranceles en su contra el próximo 2 de abril.

“Si Canadá no elimina otros aranceles atroces y de larga data, aumentaré sustancialmente, el 2 de abril, los aranceles sobre los automóviles que ingresan a los EE. UU., lo que, en esencia, cerrará permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. ¡Esos automóviles se pueden fabricar fácilmente en los EE. UU.! Además, Canadá paga muy poco por seguridad nacional, y depende de los Estados Unidos para la protección militar. Estamos subsidiando a Canadá por una suma de más de 200 mil millones de dólares al año. ¿POR QUÉ? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido quincuagésimo primer estado. Esto haría que todos los aranceles y todo lo demás desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros, militarmente y en otros aspectos, que nunca antes, ya no habría un problema en la frontera norte y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca, y Canadá sería una gran parte de eso. La línea artificial de separación trazada hace muchos años finalmente desaparecerá, y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo. ¡Y su brillante himno, “O Canadá”, seguirá sonando, pero ahora representando a un GRAN y PODEROSO ESTADO dentro de la nación más grande que el mundo haya visto jamás!”

