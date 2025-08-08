GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El plan del gobierno de Israel para tomar el control total de Ciudad de Gaza ha desatado una ola de críticas y condenas internacionales. Desde aliados históricos como Alemania hasta organismos multilaterales como la ONU, la comunidad global rechaza la medida, aprobada la madrugada del viernes por el gabinete de seguridad israelí.

De acuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el objetivo de la operación es asegurar el dominio israelí sobre el norte del enclave palestino. Sin embargo, diversos países y organizaciones advierten que esta acción viola el derecho internacional y agravará la crisis humanitaria en la región.

“No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás. Gaza será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no será la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista. Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro”, publicó Netanyahu.

ONU pide detener el plan “de inmediato”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a frenar el avance militar israelí:

“Este plan va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia y del derecho de los palestinos a la autodeterminación”.

Alemania cambia de postura y suspende exportación de armas

Uno de los aliados más cercanos de Israel, Alemania, sorprendió al anunciar la suspensión de exportaciones de armas que pudieran utilizarse en Gaza.

“Cada vez es más difícil entender cómo esta operación ayudará a lograr objetivos legítimos”, dijo el canciller Friedrich Merz.

Reacciones de líderes internacionales

Unión Europea : Ursula von der Leyen pidió a Israel dar marcha atrás y exigió un alto al fuego inmediato .

: Ursula von der Leyen pidió a Israel y exigió un . Reino Unido : El primer ministro Keir Starmer calificó la ofensiva como un error que solo generará más masacres .

: El primer ministro calificó la ofensiva como un . Jordania : El rey Abdalá II expresó un rechazo categórico y dijo que la acción socava la solución de dos Estados .

: El rey Abdalá II expresó un y dijo que la acción . Bélgica : Convocó a la embajadora de Israel para manifestar su desacuerdo total .

: Convocó a la embajadora de Israel para manifestar su . España: Condenó “con firmeza” el plan, y exigió ayuda humanitaria inmediata y la liberación de rehenes.

[TE PODRÍA INTERESAR: Congreso de Israel confirma y autoriza control militar de Gaza]

Países de Medio Oriente también alzan la voz

China : Denunció las “acciones peligrosas” de Israel y reafirmó que “ Gaza es parte inseparable del territorio palestino ”.

: Denunció las “acciones peligrosas” de Israel y reafirmó que “ ”. Arabia Saudita : Habló de limpieza étnica y prácticas brutales contra el pueblo palestino.

: Habló de contra el pueblo palestino. Turquía : Aseguró que el plan busca desplazar forzosamente a los palestinos y llamó a frenar su ejecución.

: Aseguró que el plan busca y llamó a frenar su ejecución. Egipto : Condenó el plan “en los términos más enérgicos” .

: Condenó el plan . Suiza: Advirtió que la intensificación de hostilidades podría agravar la crisis humanitaria.

Hamás acusa a Israel de “nuevo crimen de guerra”

El movimiento islamista Hamás calificó el plan como un nuevo crimen de guerra que pone en riesgo la vida de los rehenes que mantiene cautivos en el enclave palestino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]