Operación militar contra Irán seguirá “lo necesario”: Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó el inicio de la Operación León en Ascenso, una ofensiva militar contra Irán que, según dijo, busca neutralizar una amenaza directa contra la existencia del Estado israelí. Aseguró que la misión continuará el tiempo que sea necesario hasta eliminar por completo el riesgo. Esto, luego de la ofensiva preventiva que el primer ministro israelí lanzó contra Irán.

En este sentido, el ejército israelí informó el viernes que completó una “primera etapa” de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

Israel ejecutó un ataque preventivo contra objetivos en Irán, incluyendo la capital, Teherán, donde se reportaron explosiones. Ante la posibilidad de represalias, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró un estado de emergencia nacional, advirtiendo sobre posibles ataques con misiles y drones dirigidos a la población civil e infraestructura israelí.

“Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, declaró el ministro Israel Katz.

Strikes on Tehran reportedly targeted air-defenses and other military sites throughout the city. pic.twitter.com/T3WX4Re1Gq