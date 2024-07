Oposición venezolana denuncia persecución política en el Senado de México

Integrantes de la oposición venezolana acudieron al Senado de la República para denunciar la persecución política emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra líderes de la oposición luego del resultado electoral del pasado 28 de julio.

“A cualquier líder político en Venezuela, hoy está perseguido y de manera descarada, no es que haya procedimiento ni nada, lo agarran y ni siquiera sabemos dónde está como el caso de Freddy Superlano que estamos pidiendo fe de vida porque realmente sabemos que lo tiene el gobierno, pero no sabemos sus condiciones”.

Invitados por la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Alta, la disidencia venezolana aseguró tener las actas escaneadas que demuestran que Edmundo González ganó los comicios presidenciales el pasado domingo 28 de julio.

“Hoy nos hace levantar la cara y decir nosotros tenemos la verdad en las manos, nuestro presidente actual se llama Edmundo González Urrutia y eso, no es política, ni politiquería porque el ciudadano común no es político, el ciudadano común siembra la esperanza en alguien y dice este candidato no me va a engañar”.

Edson Martínez, Director del Comando de Campaña con Venezuela en México