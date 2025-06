GENERANDO AUDIO...

La OTAN destinará una parte a la compra de armas. Fotos: AFP

Los países de la OTAN acordaron aumentar de forma significativa el gasto en Defensa, con el objetivo de alcanzar una inversión del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el año 2035. Esta decisión responde tanto a las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump como a la prolongación de la guerra en Ucrania.

Nuevo objetivo de gasto en Defensa de la OTAN: 5% del PIB

La nueva meta contempla una estructura dividida en dos grandes bloques: un 3.5% del PIB se destinará a gasto militar estricto, que incluye compras de armas, salarios, pensiones, maniobras y capacidades militares. El restante 1.5% del PIB será para funciones relacionadas con la seguridad civil y la resiliencia, como el control de fronteras e infraestructura crítica.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, detalló que esta inversión permitirá aumentar en un 30% las capacidades militares, incluyendo una quintuplicación de las defensas antiaéreas y la incorporación de miles de tanques.

Apoyo a Ucrania y control de la inversión militar

Los países miembros deberán incluir en el cálculo del gasto en Defensa las contribuciones directas a la defensa de Ucrania. Según un alto oficial de la OTAN, “si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania”.

Además, la OTAN explicó que los países presentarán planes anuales de inversión militar, con revisiones periódicas cada cuatro años. Un análisis general de esta trayectoria está previsto para el año 2029, con base en el entorno estratégico y los objetivos actualizados de capacidades militares.

Países con reservas ante el nuevo objetivo

España y Bélgica mostraron reservas frente a la nueva meta. España aseguró que cumplirá con lo requerido por la Alianza invirtiendo un 2.1% del PIB, mientras que Bélgica alegó dificultades presupuestarias para alcanzar el 5%. No obstante, la OTAN insistió en que todos los aliados, incluidos países como Eslovaquia, deben cumplir al menos con el núcleo del 3.5% del PIB en gasto estrictamente militar.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, explicó que el componente del 1.5% en seguridad civil incluye elementos clave como la infraestructura: “Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes no aguantan ese peso, entonces estos no tienen valor”.

Revisión y cumplimiento del gasto en Defensa

La OTAN destacó que acordar estos objetivos es un hito, pero su cumplimiento y vigilancia serán esenciales para mantener la capacidad disuasiva de la Alianza. La analista Marta Mucznik, del International Crisis Group, advirtió que será clave “garantizar que el dinero se invierte adecuadamente, cerrando las carencias de capacidades vitales para la seguridad europea y mantener la disuasión ucraniana a largo plazo”.

Al cierre de 2024, solo 22 de los 32 miembros de la OTAN cumplían con el objetivo anterior del 2% del PIB en gasto militar, fijado hace una década. La nueva meta representa un cambio estructural en la política de Defensa de la Alianza para las próximas décadas.

