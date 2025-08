GENERANDO AUDIO...

El vuelo se retrasó debido a lo ocurrido. Foto: AFP/Ilustrativa.

Un hecho sorprendente ocurrió en un aeropuerto de España, cuando un avión que ya estaba listo para despegar tuvo que regresar a la zona de estacionamiento de la terminal tras confirmarse que un niño de 10 años fue dejado por sus padres porque no podía abordar el vuelo.

La historia fue relatada por una usuaria de TikTok (@limasin41), quien se identificó como coordinadora aérea y explicó que todo inició cuando el vuelo salió con normalidad. Sin embargo, tras entregar la documentación, recibió la alerta: un menor estaba solo en la zona de la terminal.

¿Por qué dejaron al niño solo en la terminal del aeropuerto?

De acuerdo con la información, los padres argumentaron que su hijo no podía viajar porque su pasaporte español requería un visado, el cual no tenían. Como no querían perder sus boletos, decidieron dejar a la menor en la terminal y llamar a un familiar para que fuera por él.

Mientras tanto, ellos abordaron el vuelo junto con otro hijo menor, sin avisar a las autoridades.

Regresa avión y la policía actuó

Tras el hallazgo, el avión volvió a la posición de embarque. Con el listado de pasajeros en mano, el sobrecargo identificó a la pareja, quienes fueron bajados de la aeronave junto con el otro niño.

“Dicen, señora, pero esto no se puede hacer, la policía se llevó a los padres y al otro niño a la comisaría de la zona tierra, que es donde estaba el niño de 10 años”, narra la mujer de nombre Lilián.

Una situación “surrealista”

La coordinadora aérea calificó la situación como “totalmente surrealista” y expresó su incredulidad ante la decisión de los padres:

“Alucinando, ¿en qué cabeza cabe que unos padres dejen a su hijo de 10 años en la terminal porque no puede viajar por tema de documentación?”, escribió en redes sociales.

De acuerdo con reportes de medios, el caso del niño abandonado en la terminal ocurrió en el aeropuerto El Prat, de Barcelona.