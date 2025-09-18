Países que también cuentan con alerta sísmica, además de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa.

Ahora que este 19 de septiembre se realizará un simulacro que hará replicar la alerta sísmica a más de 80 millones de teléfonos celulares en México, te diremos qué países cuentan con un sistema para prevención en casos de sismos. Este avance tecnológico, que salva vidas, opera en países como Japón, Estados Unidos, Chile, Taiwán, Turquía, Rumania, Italia y China, donde las autoridades han instalado redes de sensores para anticipar los sismos y ganar segundos cruciales.

Sistemas de alerta sísmica en el mundo

De acuerdo con un estudio de Sicence Media Centre España, existen diversos países del mundo como Japón, México, Taiwán, Corea del Sur y estados de la costa pacífica de Estados Unidos y Canadá, entre otros, que cuentan con un sistema de alerta temprana.

Japón : Desde 2007 emite alertas públicas a celulares, TV y radio. El sistema fue clave tras el terremoto de Kobe de 1995. Cuenta con más de un millar de estaciones sismográficas

: Desde 2007 emite alertas públicas a celulares, TV y radio. El sistema fue clave tras el terremoto de Kobe de 1995. Cuenta con más de un millar de estaciones sismográficas Taiwán : Después del terremoto de Chichi (1999), desarrolló el Rapid Earthquake Information Release System (RTD) , que hoy procesa datos en menos de 35 segundos y utiliza más de 700 estaciones sísmicas , incluidas submarinas

: Después del terremoto de Chichi (1999), desarrolló el , que hoy procesa datos en menos de 35 segundos y utiliza más de , incluidas submarinas Chile : Fortaleció su red tras el sismo de 2010. Sus alertas se difunden por sirenas, TV, radio y mensajes móviles , con fuerte coordinación para tsunamis

: Fortaleció su red tras el sismo de 2010. Sus alertas se difunden por , con fuerte coordinación para tsunamis Turquía y Rumania : Han desarrollado sistemas regionales tras terremotos recientes, con sensores en zonas críticas de falla

: Han desarrollado sistemas regionales tras terremotos recientes, con sensores en zonas críticas de falla Italia : Implementa pruebas piloto en regiones de alto riesgo como L’Aquila, tras el sismo devastador de 2009

: Implementa pruebas piloto en regiones de alto riesgo como L’Aquila, tras el sismo devastador de 2009 China : Desarrolla sistemas urbanos que envían alertas por TV y celulares en zonas altamente pobladas

: Desarrolla sistemas urbanos que envían alertas por TV y celulares en zonas altamente pobladas Estados Unidos: En California el programa Earthquake Warning California, operado por el estado junto con el USGS, ofrece herramientas para recibir avisos segundos antes de un sismo.

Lugares de México con alerta sísmica

De acuerdo con la página del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano), cuenta con casi 100 sensores distribuidos en las principales zonas sísmicas, sus avisos benefician a más de 25 millones de personas en zonas de riesgo, su cobertura incluye:

Ciudad de México

Toluca, Estado de México

Morelia, Michoacán

Acapulco y Chilpancingo, Guerrero

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Cuernavaca, Morelos

Colima, Colima

Estos sitios reciben la señal a través de altavoces, aplicaciones móviles, radio y TV, con tiempos de anticipación que varían entre 20 y 120 segundos, dependiendo del epicentro, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Un paso adelante en prevención

Los sistemas de alerta sísmica no predicen terremotos, pero sí ofrecen segundos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde detener un tren en marcha, hasta dar tiempo para salir de un edificio, el avance tecnológico convierte a estos segundos en un verdadero escudo de prevención.