El Estado Palestino ha sido reconocido por al menos 145 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la Asamblea General, naciones como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron su respaldo, mientras que se espera que Francia y otros países europeos se sumen a esta postura diplomática.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó que aliados tradicionales apoyen a Palestina, postura que también criticó Estados Unidos.

Reconocimiento del Estado Palestino en la ONU

La cumbre organizada por París y Arabia Saudita reiteró la propuesta de una solución de dos Estados, que contempla la convivencia en paz de Israel y Palestina.

El reconocimiento surge tras meses de negociaciones, con un texto aprobado por amplia mayoría en la Asamblea General que apoya un futuro Estado palestino, excluyendo al movimiento islamista Hamás, como exigieron varios países occidentales.

Países que reconocen al Estado Palestino

De acuerdo con la agencia AFP, al menos 145 de los 193 Estados miembros de la ONU han reconocido al Estado Palestino.

En América, destacan:

México

Canadá

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Nicaragua

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Panamá es la única nación en la región que no lo reconoce.

En Europa, recientemente se sumaron:

Reino Unido

Australia

Portugal

En 2024 ya lo habían hecho:

Noruega

España

Irlanda

Eslovenia

Suecia

En Asia, África y Medio Oriente, la gran mayoría de países, incluidos Rusia, India, China y todas las naciones árabes, ya apoyan a Palestina.

Países que podrían sumarse

Se prevé que Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra, San Marino y Finlandia den el paso en la Asamblea General. Francia también podría sumarse pronto.

El primer país en reconocer a Palestina

El 15 de noviembre de 1988, Argelia fue el primer país en reconocer al Estado Palestino, inmediatamente después de la autoproclamación de independencia realizada en Argel por Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

A esta decisión le siguieron decenas de países en los meses posteriores y una segunda oleada de apoyos a finales de 2010 e inicios de 2011.

Países que se resisten al reconocimiento

Al menos 45 países se mantienen en contra, liderados por Estados Unidos e Israel.

La lista de los que no dan su aprobación son:

Estados Unidos

Israel

Panamá

Japón

Corea del Sur

Singapur

Camerún

La mayoría de los países en Oceanía

Tampoco Italia y Alemania tienen previsto reconocer un Estado Palestino.

Declaraciones de líderes internacionales

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó que el reconocimiento es “un paso importante y necesario hacia la realización de una paz justa y duradera”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró a CBS:

“Quieren una nación, quieren un Estado y no debemos empujarlos hacia Hamás. Si no les ofrecemos una perspectiva política y el reconocimiento (…), quedarán atrapados con Hamás como única solución”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró a AFP: “No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias” de Israel.

Mientras tanto, Netanyahu reiteró que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender los asentamientos en Cisjordania. Dos de sus ministros, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de ese territorio ocupado.

