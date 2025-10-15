Pakistán y Afganistán acuerdan alto el fuego de 48 horas tras días de enfrentamientos

GENERANDO AUDIO...

Tras varios días de enfrentamientos armados en la frontera, Pakistán y Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego de 48 horas, luego de que decenas de soldados y civiles murieran en los combates. El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones urgentes solicitadas por el régimen talibán afgano.

Las tensiones aumentaron desde la semana pasada, con actos de violencia en Kabul y ataques en zonas fronterizas. Islamabad acusa al gobierno talibán de proteger a milicias del movimiento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que Kabul niega los señalamientos y acusa a Pakistán de realizar bombardeos en su territorio.

Cese al fuego temporal entre Pakistán y Afganistán

Según un comunicado de la cancillería pakistaní, ambos gobiernos acordaron detener las hostilidades “durante las próximas 48 horas”. El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó el anuncio y aseguró en su cuenta de X que “el Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas respetar este alto el fuego”.

En los últimos días, los enfrentamientos dejaron más de 50 muertos entre combatientes y civiles. El ejército pakistaní informó que repelió ataques contra dos puestos fronterizos en el suroeste y noroeste del país, donde murieron alrededor de 20 combatientes talibanes.

Decenas de víctimas por los combates fronterizos

El ejército de Pakistán denunció que los ataques fueron “orquestados desde aldeas divididas en la zona”, afectando a la población civil. También reportó que otras 30 personas murieron en choques a lo largo de la frontera noroeste.

Del lado afgano, las autoridades confirmaron 15 civiles muertos y varios heridos cerca de Spin Boldak. “Dos o tres” combatientes del ejército talibán también habrían perdido la vida, según Ali Mohamad Haqmal, portavoz local.