¿Por qué Palestina no es reconocido como estado? AFP

El reconocimiento de Palestina como Estado se ha convertido en uno de los temas centrales del debate internacional. Actualmente, 151 países de los 193 miembros de la ONU han expresado su apoyo, incluidos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que lo anunciaron en septiembre de 2025.

Aunque ha habido avances, Palestina aún no es un Estado miembro pleno de la ONU. Esto se debe a que el ingreso depende del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos mantiene un veto permanente. Aquí te contamos los factores que explican por qué no puede ser reconocido como un Estado oficial.

Criterios jurídicos de Estado y Palestina

La Convención de Montevideo de 1933 establece cuatro requisitos para ser considerado Estado:

Población permanente : Palestina cumple con este criterio.

: Palestina cumple con este criterio. Territorio definido : Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este constituyen su territorio, aunque está ocupado y fragmentado por Israel.

: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este constituyen su territorio, aunque está ocupado y fragmentado por Israel. Gobierno : existe la Autoridad Palestina , con sede en Ramala, pero su poder es limitado. En Cisjordania gobierna Fatah y en Gaza lo hace Hamás.

: existe la , con sede en Ramala, pero su poder es limitado. En Cisjordania gobierna Fatah y en Gaza lo hace Hamás. Capacidad de relaciones internacionales: Palestina mantiene vínculos diplomáticos a través de la OLP y tiene estatus de observador en la ONU.

Expertos sostienen que cumple con los elementos básicos, pero la falta de control territorial efectivo y la división política interna dificultan el reconocimiento universal.

División política interna palestina

Desde 2007, Palestina está dividida en dos administraciones:

Hamás gobierna en Gaza tras su triunfo electoral y posterior ruptura con Fatah.

tras su triunfo electoral y posterior ruptura con Fatah. La Autoridad Palestina controla Cisjordania, encabezada por Mahmud Abás.

La falta de elecciones desde 2006 ha debilitado la legitimidad institucional y ha generado cuestionamientos sobre la representatividad política de los líderes locales.

La oposición de Israel

El gobierno de Israel considera que un Estado palestino representaría un riesgo para su seguridad. La expansión de asentamientos en Cisjordania, junto con la anexión de facto de Jerusalén Este, ha complicado la delimitación de fronteras.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que el reconocimiento internacional a como estado constituye, en su visión, una “recompensa al terrorismo”.

El veto de Estados Unidos en la ONU

Aunque la mayoría de los países del mundo ya reconocen a Palestina, Estados Unidos bloquea su ingreso a la ONU como miembro pleno. Washington sostiene que cualquier reconocimiento debe surgir de negociaciones directas con Israel, no de decisiones unilaterales.

Esto mantiene a Palestina con el estatus de Estado observador no miembro, reconocido desde 2012.

Contexto internacional y nueva ola de reconocimientos

La guerra en Gaza y las denuncias contra Israel por crímenes de guerra han acelerado una nueva ola de reconocimientos internacionales. En 2025 se sumaron países del G7 como Reino Unido y Canadá, además de Australia y Portugal.

Otros países como Bélgica han condicionado su apoyo a que Hamás no forme parte del gobierno palestino y a la liberación de rehenes.

Sin embargo, potencias como Alemania, Japón y Estados Unidos no lo reconocen oficialmente, lo que frena la consolidación de Palestina en el sistema internacional.

Perspectivas en el sistema internacional

El Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en 2024 que la ocupación israelí viola el derecho internacional al mantener la anexión de territorios. Este fallo ha reforzado los argumentos a favor del reconocimiento.

A pesar de ello, mientras persistan el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad y la división política palestina, el ingreso pleno de Palestina a la ONU seguirá en espera.

