Papa Francisco termina con rumores sobre su salud; afirma que canceló viaje a COP28 por precaución

Tras cancelar su asistencia a la COP28 en Dubái por problemas de salud, el Papa Francisco bromeó este jueves con un “como ven, estoy vivo”, durante un seminario en el Vaticano, a la vez que tranquilizó a los católicos respecto a la “bronquitis aguda muy contagiosa” que padece, refiriendo que no saldrá de viaje para no exponerse al cambio de clima.

“El médico no me dejó ir a Dubái”, explicó el pontífice argentino de 86 años a los participantes del seminario “Ética en la gestión de la salud”, citado en un comunicado del Vaticano.

“La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial [no es conveniente]. Agradecer a Dios que no fue una pulmonía […] Es una bronquitis muy aguda, infecciosa. Ya no tengo fiebre, pero todavía siguen los antibióticos”

Papa Francisco