El Papa “durmió bien”, anuncian tras 14 días hospitalizado

El Papa Francisco permanece hospitalizado en la clínica Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una bronquitis que evolucionó en una doble neumonía. Este jueves, el Vaticano informó que el pontífice “durmió bien” y “ahora está descansando”, mientras su estado de salud muestra una leve mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Pope Francis slept well during the night and continued to rest on Thursday morning, as his condition has shown a slight improvement over the past couple of days, according to the Holy See Press Office.