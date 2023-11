Por un resfriado, el Papa Francisco se salta discurso; a pesar de no sentirse bien cumplirá con su agenda

El Papa Francisco se saltó este lunes 6 de noviembre de 2023 la lectura de un discurso preparado para una reunión con rabinos europeos, diciéndoles que no se sentía bien, y el Vaticano dijo que está aquejado de un resfriado leve, pero que seguiría adelante con sus otros compromisos del día.

“Buenos días. Les saludo a todos y les doy la bienvenida y las gracias por esta visita, que me complace enormemente. Pero sucede que no me encuentro bien y por eso prefiero no leer el discurso sino darles una copia”

Dijo a una delegación de la Conferencia de Rabinos Europeos