De mariachis a streamers: los gestos del Papa Francisco que rompieron esquemas

Momentos entrañables del Papa Francisco. AFP

El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, luego de semanas con problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado desde marzo. Durante 12 años lideró la Iglesia Católica Romana con un estilo marcado por la cercanía humana y la ruptura de ciertos protocolos tradicionales del Vaticano.

El periodista Javier Solórzano reflexiona en su videocolumna de este martes sobre la muerte del Papa Francisco y la visita del sumo pontífice a México, quien falleció este lunes a causa de un derrame cerebral.

Desde que Jorge Mario Bergoglio asumió el pontificado en 2013, protagonizó múltiples momentos que lo distinguieron como una figura empática, accesible y profundamente comprometida con la inclusión. Su papado estuvo marcado por una serie de gestos que lo acercaron a fieles de todo el mundo y que contrastaron con la imagen rígida del cargo.

El Papa Francisco y su relación con los fieles fuera del protocolo

Saludos con sombrero charro y sonrisas mariachis

El 13 de febrero de 2016, durante su primera visita a México, el papa Francisco rompió el protocolo apenas aterrizó en tierra azteca. Al ser recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, saludó efusivamente a niñas, niños y jóvenes que lo esperaban con una canción de bienvenida. No sólo los abrazó, sino que también saludó personalmente a un grupo de mariachis y se colocó un sombrero charro, gesto que desató aplausos entre los presentes y viralidad inmediata en redes sociales.

Entre perritos y carcajadas

Francisco, fiel a su devoción por San Francisco de Asís, manifestó en diversas ocasiones su amor por los animales. Uno de los episodios más comentados ocurrió en el Vaticano, cuando fue captado jugando con un perro visitante al que le lanzó una pelota. La imagen del papa sonriendo con el canino dio la vuelta al mundo como símbolo de su calidez.

“¿Mi papá ateo está en el cielo?”

Uno de los momentos más emotivos se dio en abril de 2018, cuando Francisco visitó la parroquia de San Pablo de la Cruz, en Roma. Allí, un niño llamado Emanuele rompió en llanto al preguntar si su padre, ateo y recientemente fallecido, podría estar en el cielo. El papa lo abrazó y explicó ante la comunidad que Dios no abandona a sus hijos si son buenos, sin importar sus creencias. Las palabras del pontífice ofrecieron consuelo al niño y a millones de personas que vieron luego el video en redes.

Papa Francisco consuela a un niño que preguntó si su padre, que era ateo, está ahora en el Cielo. Durante una visita efectuada a la parroquia de San Pablo de la Cruz, en el barrio de Corviale, en la periferia de Roma, Jorge Mario Bergoglio respondió a las preguntas de los fieles, entre quienes se encontraba Emanuele, un niño de unos 10 años, cuya voz se quebró por el llanto.

“Ser homosexual no es un delito”

Francisco también rompió paradigmas al hablar abiertamente sobre temas que durante años fueron considerados tabú dentro de la Iglesia. En una entrevista, declaró que “ser homosexual no es un delito” y pidió a los fieles “ternura” para todas las personas, pues todos son “hijos de Dios”. En el mismo tono, habló con apertura sobre la inclusión de personas trans y no binarias, señalando que “Dios no rechaza a nadie”.

En el documental "Amén. Francisco responde", el papa Francisco compartió un mensaje de apertura, inclusión y amor, en un diálogo con jóvenes de distintas partes del mundo. Cuando le preguntaron por la relación entre la Iglesia y la comunidad LGBTIQ+, respondió sin rodeos: "Dios no rechaza a nadie. Dios es padre. Yo no tengo el derecho a echar a nadie. Un deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie." En esta producción, también se abordaron temas como la salud mental, el racismo, la migración, el abuso, el feminismo y la tecnología. Francisco falleció este lunes a los 88 años, dejando un legado espiritual y cultural que marcó una época.

Futbolero de corazón

Hincha del club argentino San Lorenzo de Almagro, el papa no ocultó nunca su pasión por el fútbol. Se reunió con múltiples jugadores y entrenadores, y reconoció en el deporte un vehículo para la fraternidad y los valores. La camiseta del “Ciclón”, su equipo, fue exhibida con orgullo más de una vez en actos oficiales del Vaticano.

Sentido del humor inquebrantable

Aún durante su hospitalización en 2025, Francisco mantuvo su buen humor. En una videollamada, respondió al saludo y pregunta de “¿Cómo está?” del padre Pedro Chica con un simple y divertido: “Sentado”. El pontífice reveló que desde hace más de 40 años rezaba la oración de santo Tomás Moro para pedir sentido del humor. Esta actitud lo acompañó hasta sus últimos días y fue destacada incluso por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Un papa con alma de poeta

En mayo de 2024, el pontífice participó en el Encuentro Internacional del Sentido, donde respondió preguntas de jóvenes, entre ellos el popular streamer argentino Luquita Rodríguez. Al hablar sobre el arte, Francisco respondió que “abre horizontes” y citó a Borges: “Sólo una cosa no hay. Es el olvido”. Su capacidad de combinar la fe, la filosofía y la cultura lo conectó con nuevas generaciones.

Con cada uno de estos gestos, el Papa Francisco dejó una huella que trascendió el Vaticano y las fronteras del catolicismo. Su paso por el papado será recordado no sólo por sus posturas pastorales, sino por los momentos en los que optó por escuchar, abrazar y reír, aun cuando el protocolo decía otra cosa.