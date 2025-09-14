Papa León XIV cumple 70 años de edad; fieles los felicitan

GENERANDO AUDIO...

El Papa León XIV cumple 70 años de edad. Foto: AFP

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al Papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.

El Papa León XIV celebra 70 años de edad

A la plaza de San Pedro acudieron miles de fieles para felicitar al Papa León XIV por su cumpleaños. Los asistentes llevaron pancartas con mensajes de celebración, además cantaron juntos para desearle un feliz cumpleaños al sumo Pontífice.

“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy“, dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

“Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración“, añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del Papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.

Felicitan en el mundo al Papa León XIV por su cumpleaños

El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, celebró los 70 años del Papa con un mensaje “en nombre del pueblo italiano, junto con sus sinceros deseos de bienestar espiritual y personal“. El mandatario italiano destacó el mensaje de paz de León XIV “para que cese el fuego y se retome la vía del diálogo, por el bien común de los pueblos”.

La Arquidiócesis de México también se sumó a las felicitaciones mediante una publicación en redes sociales. El mensaje le agradeció al Pontífice “por su guía pastoral, su testimonio de fe y su entrega constante al servicio de la Iglesia y del mundo”.

