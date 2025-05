GENERANDO AUDIO...

José Alberto Medel, vocero de la Diócesis de Xochimilco, aseguró que la elección del nuevo Papa León XIV es un hecho que “inunda el corazón de los creyentes”. El momento se vivió este 7 de mayo de 2025 en el Vaticano, cuando fue elegido el cardenal Robert Francis Prevost como nuevo pontífice tras la muerte del Papa Francisco.

Un Papa con rostro universal y un corazón latinoamericano

Según Medel, el nuevo Papa, originario de Estados Unidos, tiene ascendencia francesa, española e italiana. Además, recordó que fue misionero en América Latina, donde sirvió en lugares humildes y cercanos a la gente.

¡León XIV es el nuevo #Papa!

El Cónclave ha elegido al 267º Obispo de Roma, el Cardenal Robert Francis Prevost . El anuncio ha sido dado a la multitud por el Cardenal Protodiácono Dominique Mamberti.https://t.co/BZgdoBjr8M pic.twitter.com/hLpmGAygS0 — Vatican News (@vaticannews_es) May 8, 2025

“Yo creo que no podemos estar menos satisfechos del trabajo de los padres cardenales”, dijo el vocero.

A título personal, señaló que Robert Prevost representa una figura universal en la Iglesia, y que su elección en la Capilla Sixtina responde más a una lógica interna de fe que a especulaciones externas.

“Se vuelve a cumplir la regla no escrita: ‘el que entra papable sale cardenal’”, declaró Medel. Explicó que el cardenal Prevost no aparecía en los análisis previos como favorito, pero su elección fue resultado de una visión espiritual y no mediática.

El portavoz subrayó que la lógica del cónclave no siempre coincide con las predicciones. Los cardenales actúan desde una agenda interior de fe, añadió.

León XIV: estilo discreto, mensaje claro

Medel consideró que el nuevo Papa proyecta una imagen sencilla y auténtica, alejada de posturas mediáticas.

“Se veía emocionado, impactado. Se nota que es una persona tímida, pero con un gran sentido de la tradición”, dijo.

Destacó que León XIV salió al balcón con la muceta roja y la estola tradicional, lo cual marca una diferencia con el estilo más sobrio de su antecesor.

León XIV “habla español y recuerda sus raíces”

Al dirigirse al mundo, el Papa León XIV habló en español y agradeció directamente a la Diócesis de Chiclayo, en Perú, donde fue obispo antes de su cargo en el Vaticano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Eso habla mucho de su corazón”, dijo Medel, al señalar que no olvida sus orígenes pastorales.

El representante de la Diócesis de Xochimilco subrayó que este gesto es una muestra de cercanía con América Latina, región que sigue teniendo un papel clave en la Iglesia católica.

Desafíos del Papa León XIV

De acuerdo con José Medel, el nuevo pontífice enfrentará dos retos principales:

Reforma interna: continuará con los cambios iniciados por Francisco, especialmente en la Curia Romana. Aunque podría moderar más el ritmo a diferencia de lo hecho por el Papa Francisco Voz internacional: seguirá siendo un referente moral que pida por la paz y la unión. “Va a poner el dedo en las llagas del mundo, sin ser estridente”, afirmó.

Medel destacó que el papado sigue en América, pero ahora con una nueva mirada que incluye los retos sociales de Estados Unidos, como la migración y las deportaciones.

León XIV: del obispo de Roma al pastor del mundo

El vocero indicó que, a diferencia de Francisco, que en su primer discurso se dirigió solo a Roma, León XIV habló a todo el mundo.

“Abrió los brazos al mundo como verdadero pastor universal”, señaló Medel.

Con este gesto, añadió, el nuevo pontífice mostró un estilo más abierto y global, pero con respeto a las tradiciones eclesiásticas.