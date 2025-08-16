Paralelo a cumbre Trump-Putin, más de 100 ataques con drones entre Rusia y Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP PHOTO / TELEGRAM / @vvgladkov

Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron desde la noche del viernes hasta la madrugada de este sábado, 85 drones y un misil balístico contra territorio de Ucrania, informó Kiev, mientras se celebraba en Alaska la reunión entre el líder ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya finalidad era avanzar hacia un término de la guerra.

La Fuerza Aérea ucraniana, de acuerdo con un comunicado publicado en la red social Telegram, logró derribar 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo “Shahed” (de diseño iraní, aunque ya fabricados mayoritariamente en territorio ruso) y dispositivos señuelo, cuyo objetivo es saturar las defensas aéreas ucranianas. No se reportó el destino del misil balístico.

Las regiones impactadas fueron Sumi (noreste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente. Mientras, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas reportó en su tradicional informe matutino del estado de los frentes que hubo 139 enfrentamientos en distintos puntos de contacto durante la jornada del viernes.

En paralelo a la cumbre

Estos ataques tuvieron lugar mientras se llevaba a cabo en Alaska el esperado encuentro entre Putin y Trump para intentar poner fin a la guerra, pero que de momento no resultó en ninguna tregua. El mandatario estadounidense había indicado antes de esta reunión que quería organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr un alto al fuego.

Rusia, en tanto, aseguró haber interceptado y destruido 29 drones ucranianos en diversas regiones del país, incluidos 10 aparatos que sobrevolaban la región de Rostov. La guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y ha causado decenas de miles de muertos.