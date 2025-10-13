Pareja de mexicana y 19 secuestrados más regresan a casa tras 2 años cautivos en Gaza

GENERANDO AUDIO...

Foto: Portavoz de las FDI

Tras más de dos años en cautiverio, fueron liberados 20 israelíes secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza, entre ellos Matan Zangauker, pareja de la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky, quien fue liberada en 2023. La liberación se logró gracias al acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ilana y Matan fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, durante el ataque perpetrado por Hamás.

Ilana fue liberada 50 días después y desde entonces encabezó campañas por el regreso de los rehenes. Hoy, tras 738 días, ambos pudieron reencontrarse.

Foto: Portavoz de las FDI

“Después de dos años de vivir en la incertidumbre, hoy podemos volver a sonreír y decir ‘terminó la pesadilla’”, expresó Miriam Camhi, madre de Ilana, al celebrar el regreso de su yerno.

Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y trasladados a territorio israelí para reunirse con sus familias y recibir atención médica. Durante su cautiverio, enfrentaron maltrato físico y psicológico, hacinamiento y falta de atención médica, de acuerdo con autoridades israelíes.

Israel intercambia prisioneros palestinos por rehenes

Como parte del acuerdo, Israel liberará a mil 968 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua por ataques terroristas.

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, felicitó a las familias y destacó el papel de Ilana Gritzewsky, quien “esperó más de dos años el regreso de su pareja”.

En paralelo, avanza el proceso de entrega de los restos de 28 rehenes asesinados el 7 de octubre de 2023, para que sus familias puedan despedirse.

Trump celebra la liberación y llama a la paz en Medio Oriente

Foto: Portavoz de las FDI

El presidente Donald Trump viajó a Israel para presenciar la liberación. En su discurso afirmó: “Después de dos años desgarradores, 20 valientes rehenes regresan al abrazo de sus familias. Hoy, los cielos están en calma y la Tierra Santa está en paz.”

Israel reiteró su compromiso con la paz y la seguridad regional, y expresó su intención de avanzar hacia una nueva etapa de cooperación en Medio Oriente.