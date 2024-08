Inicia programa “Parole in Place” para indocumentados en EU: ¿qué es, requisitos y quiénes pueden solicitarlo?

Miguel Alemán, de 39 años, es un mexicano que llegó a Estados Unidos a los 4 años, se encuentra entre los miles de migrantes que esperan encontrar un camino hacia la ciudadanía a través del nuevo programa “Parole in Place” de la administración de Joe Biden, que entró en vigor este lunes 19 de agosto.

El programa es una de las medidas de la administración de Biden para proporcionar estatus legal a los inmigrantes de largo plazo que ingresaron ilegalmente.

Este lunes 19 de agosto inició el proceso. Foto: Getty Images.

Sin el programa, Alemán, que tiene dos hijos con su esposa ciudadana estadounidense y que trabaja como conductor de Uber, tendría que mudarse a México. Posiblemente, estaría en territorio mexicano durante una década o más, antes de que se le permita regresar legalmente.

¿Qué es el Parole in Place para migrantes indocumentados en Estados Unidos?

El Parole in Place (permiso de permanencia) es parte del programa Manteniendo a las Familias Juntas, un proceso para que ciertos cónyuges no ciudadanos e hijastros no ciudadanos de estadounidenses soliciten el permiso de permanencia temporal en el país.

Importante. En caso de concedérseles el permiso de permanencia temporal, y son elegibles, consecuentemente pueden solicitar ajustar el estatus al de residente permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos y procesados por un Consulado estadounidense en el extranjero – USCIS.

¿Quiénes pueden solicitar el Parole in Place y cuáles son los requisitos?

Para consider a los interesados, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) da a conocer los siguientes requisitos:

Cónyuge no ciudadano de un estadounidense

Estar en los EU y no haber admitido o recibido permiso de permanencia temporal

Haber estado físicamente presente de manera continua en EU desde al menos el 17 de junio de 2014, hasta la fecha de presentar la petición

Tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense en o antes del 17 de junio de 2024

No tener antecedentes penales que lo descalifiquen y que no se le considere una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza

Presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y seguridad pública

Hijastro no ciudadano de un estadounidense

Haber sido menor de 21 años y soltero el 17 de junio de 2024

Estar en los EU y no haber admitido o recibido permiso de permanencia temporal

Haber estado físicamente presente continuamente en EU desde al menos el 17 de junio de 2024 hasta la fecha de presentación de su petición

Tener un padre o madre no ciudadano que contrajo un matrimonio legalmente válido con un estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes y antes de que cumpliera 18 años

No tener antecedentes penales que lo descalifiquen y que no se le considere una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza

Presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y seguridad pública

En ambos casos, el interesado debe presentar el formulario I-131F, entrando al siguiente enlace; además, pagar una tarifa de 580 dólares.