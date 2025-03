Pasajeros detienen a joven por intentar abordar avión con escopeta en Australia

Los pasajeros de un avión detuvieron a un joven de 17 años que intentó abordar un avión con una escopeta en la ciudad de Melbourne, Australia, informaron las autoridades.

Las imágenes en redes sociales muestran el momento en el que un adolescente, disfrazado de obrero, intenta abordar un vuelo.

Courageous passenger saved the day as he subdued an alleged offender on Avalon Airport flight : A teenager who allegedly boarded a Jetstar flight bound for Sydney Australia armed with a shotgun has been arrested on the plane, forcing Victoria's Avalon Airport into lockdown.



The… pic.twitter.com/BCWiMhJXGt