Paz entre Rusia y Ucrania es un “escenario de búsqueda de cumplir intereses”, considera experta

El fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, con Estados Unidos (EE. UU.) como intermediario, es un escenario en el que se buscaría cumplir intereses, considera la Doctora Aribel Contreras. En entrevista con Pablo Valdés en A las nueve con Uno, destacó que tanto Donald Trump, presidente de EE. UU., como su homólogo ruso, Vladímir Putin, esperan beneficiarse con el fin del conflicto.

“Complejo el escenario donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone a la mesa un cese al fuego por 30 días frente al presidente ruso, Vladímir Puti, pero esto no es gratis, esto no es porque Donald Trump se quiera mostrar frente al mundo como el gran pacificador… Es un escenario de búsqueda de cumplir intereses. Tanto Trump como Putin cuentan con intereses no solo al interior de Ucrania, sino también hay intereses de que Putin pueda fungir como un enlace, un interlocutor político, con el presidente de Irán, para que se retome la comunicación con Estados Unidos para regresar a un acuerdo nuclear”

La Internacionalista y coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, consideró que las condiciones para poner fin a las agresiones “ya no es una negociación, esto ya es una imposición”

¿Qué beneficios tendría Donald Trump con el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania?

De acuerdo con la internacionalista, Donald Trump tendría interés para lograr conseguir, además del Premio Nobel de la Paz, cobrar el apoyo que, desde la administración de Biden, se le dio a Ucrania. A decir de Aribel Contreras, el republicano lo ve con un “espíritu comercial”.

“Le interesa que haya paz, porque a él le interesa obtener el Premio Nobel de la Paz a partir del año que entra. Le interesa mostrarse frente al mundo como el gran líder que lleva la paz a este tablero mundial. Lo que busca, al final del camino, es hacer una transición de la guerra a la paz, pero a través del sentido y el espíritu comercial. A este acuerdo que ha venido presionando de que Ucrania está en deuda con Estados Unidos por la gran cantidad de apoyo financiero que, desde que Biden era presidente, le ha generado envíos financieros a Ucrania”

¿Qué interés tiene Vladímir Putin en poner fin a la guerra?

La experta consideró que, al igual que Donald Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, busca cosas muy claras, entre las que destaca que Ucrania no sea aceptada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) así como el reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia.

“Es el presidente Putin el que está poniendo las condiciones por la paz. Él ha dicho que pudiera negociar con Trump este cese al fuego si, y solo sí, le garantizan que Ucrania no va a entrar a la OTAN, que no va a haber tropas de esa alianza militar en territorio ucraniano y que, además, a nivel internacional ya tiene que reconocer a Crimea como parte del territorio ruso”

Ucrania un paraíso a explotar

De acuerdo con la Doctora Aribel Contreras, Ucrania tiene una geografía que le permite no solo ser exportadora de granos, sino proveer minerales que son muy útiles para diferentes industrias.

“Ucrania, como gran país, cuenta con una gran riqueza de minerales. Su geografía le permite no solo ser un gran proveedor de granos, sino también contar con minerales críticos y tierras raras, con componentes que se utilizan en varias industrias como la militar, entre muchas otras”

Finalmente, consideró Ucrania enfrenta un panorama complicado para poner fin a la invasión rusa iniciada desde hace unos años.

“Ucrania pareciera que ahora no solo se enfrenta al gran enemigo público que es su vecino, me refiero al líder de Rusia, si no ahora está en una trama entre Washington y Moscú para poder resolver este proceso de paz”