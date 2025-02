Un joven que andaba en kayak junto a su padre en aguas del Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, pasó un angustiante momento cuando quedó atrapado brevemente en las fauces de una ballena jorobada, hecho que quedó captado en un video.

El joven, de 24 años, explicó lo que sintió en esos momentos cuando quedó atrapado.

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo. Pensé que (la ballena) me había comido”

Adrián Simancas, venezolano.