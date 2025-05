Pepe Mujica y su última voluntad: enterrarse junto a su perra Manuela

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dejó clara su última voluntad: ser enterrado en el jardín de su casa, junto a su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo sembró. A inicios de 2025, el líder político de 89 años expresó públicamente este deseo, cuando ya enfrentaba cáncer de esófago y padecimientos crónicos que impedían un tratamiento médico.

Desde su hogar ubicado en el Cerro de Montevideo, Mujica inició personalmente los trámites legales para que, al morir, sus restos fueran colocados junto a los de Manuela, su compañera inseparable. “Yo me voy a morir acá”, dijo en entrevista, señalando el árbol bajo el que descansaba ya su mascota.

En sus propias palabras, Mujica explicó:

“Y mi futuro destino está aquí abajo de esos escollos, donde está enterrada Manuela, cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí”