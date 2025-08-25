GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un ataque israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, dejó este lunes 25 de agosto al menos 15 personas muertas, incluidas cuatro periodistas y un rescatista, informaron autoridades sanitarias palestinas.

Entre las víctimas se encuentra Hussam al-Masri, camarógrafo contratado por Reuters, cuya transmisión en directo desde el hospital se interrumpió en el momento del primer bombardeo.

Según los reportes, un segundo ataque alcanzó el área cuando rescatistas, periodistas y civiles acudieron al lugar del impacto inicial.

En el segundo bombardeo resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled, también colaborador de Reuters. La Defensa Civil de Gaza confirmó además la muerte del fotoperiodista Mohammad Salama, de la cadena catarí Al Jazeera.

Las autoridades palestinas identificaron a los otros dos periodistas fallecidos como Mariam Abu Dagga y Moaz Abu Taha.

De acuerdo con el Sindicato de Periodistas Palestinos, más de 240 comunicadores han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí declaró a medios internacionales que está “verificando” el incidente, sin ofrecer hasta ahora una postura oficial.