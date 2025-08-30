Perú rechaza declaraciones de Sheinbaum sobre Pedro Castillo

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Gobierno del Perú rechazó de manera categórica las declaraciones emitidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en torno a la situación del exmandatario Pedro Castillo, a quien calificó como víctima de persecución política.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano señaló que las afirmaciones de Sheinbaum “violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos” y reflejan “desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.

“Pedro Castillo no es un perseguido político”, indicó la cancillería peruana, al recordar que el 7 de diciembre de 2022 el exmandatario intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reorganizar diversos órganos del Estado, lo cual constituyó un intento de golpe de Estado que fue debidamente sancionado conforme a la ley.

La cancillería peruana calificó de “falsa e inaceptable” la afirmación de que Castillo está encarcelado de manera injusta y reiteró que su situación jurídica se definió “con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales”.

En respuesta, las autoridades peruanas reprobaron lo que calificaron como una postura ideologizada que contradice principios básicos del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y la no intervención.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de la presidenta mexicana ocurrieron luego de reunirse en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado del expresidente peruano. A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum expresó:

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región.”

Añadió que “la Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.