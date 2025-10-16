GENERANDO AUDIO...

Confirman un muerto en protestas en Perú. Foto: AFP

Un muerto y más de 100 heridos es el saldo – hasta la noche del miércoles 15 de octubre – que ha dejado una protesta masiva en el centro de Lima, Perú, convocada por jóvenes de la Generación Z y gremios de artistas y transporte público, en rechazo al Congreso y al gobierno del nuevo presidente José Jerí.

La manifestación surgió tras la destitución de Dina Boluarte, quien fue removida mediante un juicio político exprés el 10 de octubre. Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió la presidencia de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando entregará el poder al mandatario electo en los comicios generales del próximo año.

Los manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad instaladas frente al Congreso. La policía respondió con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que lanzaban piedras y fuegos artificiales.

El saldo oficial fue de un muerto y más 100 personas heridas. El presidente Jerí identificó a la víctima como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que el hombre “habría sido alcanzado por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil”.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron a los servicios de emergencia: 24 civiles y 78 efectivos policiales. Con los choques de este jueves, la cifra de heridos durante las últimas protestas asciende a 176 personas, incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas.

“Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado”, dijo a la AFP Amanda Meza, trabajadora independiente de 49 años, mientras marchaba hacia el Congreso. “La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato ha crecido enormemente en el Perú”, agregó.

Durante los enfrentamientos, un agente resultó con el rostro ensangrentado tras recibir una pedrada. Por su parte, Jerí denunció que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos” y advirtió que aplicará “todo el peso de la ley para ellos”.

La jornada de protesta incluyó también movilizaciones feministas contra Jerí, por un presunto caso de violación sexual denunciado en diciembre de 2024, cuando era legislador. Aunque la fiscalía archivó la denuncia en agosto por falta de pruebas, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase “presidente del Perú José Jerí violador”.

La Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, lideró la protesta, que ha adoptado como símbolo la bandera de One Piece, usada globalmente como emblema juvenil contra gobiernos percibidos como corruptos o ineficaces.