Petro, dispuesto a combatir en Gaza; abrirá convocatoria en Colombia

Presidente de Colombia dice estar dispuesto a ir a Gaza. Foto: Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos interesados en participar en la “liberación” de Gaza.

El mandatario, crítico de la ofensiva israelí en el territorio palestino, calificó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como “genocida” y planteó la idea de una unión en armas de diferentes países para defender Gaza.

“Es el momento de la acción. Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, declaró Petro durante un evento en Naciones Unidas.

Petro se ofrece a combatir personalmente en Gaza

En su intervención, el presidente colombiano añadió que está dispuesto a participar directamente en el conflicto:

“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”, señaló, vistiendo un pañuelo típico palestino.

Petro perteneció en su juventud a la guerrilla urbana M-19 antes de firmar la paz en los años 90 y dedicarse a la política.

Protestas propalestinas en Nueva York

Este viernes, el presidente participó en una marcha propalestina en Nueva York, acompañado del músico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd.

Durante el discurso de Netanyahu en la ONU, la vicepresidenta Francia Márquez y la delegación colombiana abandonaron el auditorio con el puño en alto como señal de protesta.

Contexto del conflicto en Gaza

En 2024, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva en Gaza, en represalia por ataques del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según la AFP, en esos ataques murieron mil 219 personas, la mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas, de las cuales 47 permanecen cautivas en Gaza.

El ejército israelí ha protagonizado una ofensiva que, hasta el momento, ha dejado más de 65 mil 400 palestinos muertos, principalmente civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Gaza aceptados por Naciones Unidas.

