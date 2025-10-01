GENERANDO AUDIO...

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la expulsión de la delegación diplomática de Israel en Bogotá, después de que dos ciudadanas colombianas fueran detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza.

De acuerdo con un boletín de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes del barco HIO, fueron arrestadas tras el operativo marítimo israelí ocurrido la noche del 30 de septiembre, a unas 150 millas náuticas de la zona de alto riesgo en el Mediterráneo.

La misión tenía como objetivo entregar suministros a la población palestina en Gaza. Según los activistas, la acción constituye una violación al derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra.

Colombia rompe con Israel por detención de activistas

En respuesta, Gustavo Petro ordenó la expulsión de los funcionarios diplomáticos israelíes que permanecían en el país. Aunque las relaciones bilaterales ya se habían roto en 2024, aún operaba una representación consular en Bogotá con alrededor de 40 empleados, entre ellos cuatro con estatus diplomático.

“El bloqueo de ayuda humanitaria es un crimen internacional”, señaló el presidente colombiano en un mensaje oficial, exigiendo la liberación inmediata de las dos mujeres.

La delegación colombiana de la Flotilla Global Sumud convocó movilizaciones frente a las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a quienes acusan de mantener relaciones comerciales con sectores económicos vinculados a Israel.

“El mensaje es claro: si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico”, señaló el comunicado del movimiento.

