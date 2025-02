Pide Ucrania ser incluida en negociaciones entre EE. UU. y Rusia por la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró su llamado a acordar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, un plan para poner fin a la guerra con Rusia antes de incluir a Vladimir Putin en las negociaciones, al tiempo que los europeos pidieron ser tenidos en cuenta.

Ello, luego de que el miércoles Trump y Putin abordaron durante una conversación telefónica cómo poner fin al conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero según Zelenski, los contactos entre Ucrania y Estados Unidos deben ser “prioritarios”. “Solo (…) después de que se haya puesto en marcha un plan para parar a Putin, creo que estará bien hablar con los rusos”, afirmó.

I spoke with Polish Prime Minister @donaldtusk. We discussed the conditions needed for a lasting and real peace in Ukraine and agreed that no negotiations with Putin can begin without a united position from Ukraine, Europe, and the U.S.



I informed the Prime Minister about my…