Plan de Trump para Gaza: Hamás lo evalúa, Israel lo condiciona

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó este martes.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

Según el esquema, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Reacción de Hamás y Catar

Una fuente palestina aseguró que Hamás inició la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos.

“Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó la fuente bajo anonimato, y agregó que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.

En Catar, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar “responsablemente” el plan de Trump y que el martes mantendrán conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía.

Posición de Netanyahu e Israel

En un video publicado en su canal de Telegram tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no aceptó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.

“Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el (ejército israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”, declaró.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, al que calificó como “estrepitoso fracaso diplomático”. Según él, supone “cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023“, fecha del ataque de Hamás que desató la guerra en curso.

Respaldo internacional al plan

Trump aseguró que “estamos como mínimo muy, muy cerca” de la paz en Oriente Medio, y calificó el plan como “potencialmente uno de los días más grandiosos en la civilización”.

La iniciativa contempla el envío de una fuerza internacional temporal de estabilización, además de la autoridad de transición.

El plan exige el desarme total de los combatientes de Hamás, que quedaría marginado de un futuro gobierno en Gaza.

Las reacciones llegaron rápidamente: Egipto y Catar exaltaron los “esfuerzos sinceros” por la paz. También Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia respaldaron la propuesta. El jefe de la Unión Europea, Antonio Costa, llamó a “aprovechar este momento para darle una oportunidad genuina a la paz”.

Críticas y escepticismo en Gaza

En Gaza, sin embargo, reinó el escepticismo.

“Está claro que este plan no es realista“, dijo Ibrahim Joudeh, un programador de 39 años refugiado en el sur de Gaza.

“Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”, declaró.

Mientras tanto, los bombardeos israelíes continuaban el martes en Ciudad de Gaza, donde el ejército confirmó que sigue desplegado con ofensivas.

La Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, celebró los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump.

Contexto del conflicto

La guerra en Gaza fue desatada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó mil 219 muertos, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí ha devastado gran parte de Gaza y ha dejado 66 mil 55 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

