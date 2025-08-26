¿Cuáles son las polémicas reglas de Bukele para estudiantes?

GENERANDO AUDIO...

Bukele lanza medidas de disciplina en escuelas. Foto: AFP

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lanzó una serie de medidas que tendrán que acatar los estudiantes salvadoreños, mismas que han generado polémica y que el gremio magisterial consideró la “militarización” de las escuelas.

¿Cuáles son las polémicas medidas de Bukele para estudiantes de El Salvador?

Para evitar que las escuelas sean “lugares de reclutamiento de pandilleros”, según consideró Bukele, los estudiantes deberán seguir con estrictas reglas. Las nuevas medidas fueron dadas a conocer por la orden de la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros. Entre ellas destacan:

Cabello corto

Zapatos lustrados

Uniforme limpio

En el caso de los hombres no pueden lucir diseños en el cabello, aunque lo tengan corto, sino un corte sobrio al estilo “francesa oscura”, explicó un subdirector escolar. Mientras que las mujeres no pueden llevar maquillaje, uñas pintadas o postizas, ni cabello teñido. Además, se prohíbe la falda corta, misma que debe estar por debajo de las rodillas.

[TE PUEDE INTERESAR: Congreso de El Salvador aprueba reelección presidencial indefinida]

A la par de portar el uniforme y seguir las indicaciones del arreglo personal, autoridades adicionaron nuevas reglas que describieron como de “cortesía escolar” y, en caso de no ser respetadas, el alumno puede ser sancionado repitiendo el año escolar.

Dentro de las llamadas normas de cortesía, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre, incluyen:

Saludar al maestro al entrar al aula

Decir “por favor” al hacer una petición

Dar las gracias

Sanciones por no cumplir reglas de Bukele

Las reglas que generan polémica en El Salvador podrían traer consigo sanciones en caso de no seguirlas tanto a profesores como a estudiantes. De acuerdo con las autoridades, los alumnos que incumplan con las reglas serán anotados y en caso de alcanzar 15 amonestaciones corren el riesgo de no pasar de año.

Sin embargo, para poder bajar las sanciones, el alumno puede hacer labores “de orden y limpieza” y otras actividades.

Reglas deberán ser respetadas por más que nos critiquen: Bukele

Ante el revuelo que ha causado las medidas aplicadas para los estudiantes, el presidente Bukele las ha defendido asegurando que, pese a las críticas, se deberán obedecer. Además, afirmó que los centros educativos eran “lugares de reclutamiento de pandilleros”.

“Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”, escribió el mandatario en la red X.