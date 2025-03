Policía se enfrenta con jubilados durante protesta en Argentina; hay detenidos

Una manifestación de jubilados, apoyada por seguidores de futbol y organizaciones sociales en Argentina, generó fuertes enfrentamientos con la policía, usando piedras, gas pimienta y balas de goma, en una de las protestas más violentas contra el gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes, algunos identificados con camisetas y banderas de casi 30 clubes de futbol, protagonizaron incidentes cerca del Congreso y de la Plaza de Mayo, donde se ubica la casa presidencial.

Wild scenes out of Argentina as protesters are clashing with the police.



Cops have deployed water cannons, tear gas, and are shooting people with rubber bullets.



President Javier Milei has slashed pension funds, inflation is over 23%, and over 50% of people live in poverty.