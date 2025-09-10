Polonia derriba “objetos hostiles” en su espacio aéreo durante ataque ruso a Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Polonia denunció el miércoles un “acto de agresión” y anunció que derribó “objetos hostiles” que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania, algo inédito para ese país miembro de la OTAN desde el inicio del conflicto.

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio: acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó en la red social X que aeronaves del país y de sus aliados “utilizaron sus armas contra los objetos hostiles” y que el gobierno está “en constante contacto” con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El centro de mando de las fuerzas armadas de Polonia había informado poco antes que su espacio aéreo “fue violado repetidamente por drones” durante “el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano”.

“Se trata de un acto de agresión que ha creado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos“, añadió.

Las fuerzas armadas polacas dijeron que detectaron con radares “más de diez objetos y, en el caso de aquellos que podían representar una amenaza, el comandante operativo (…) tomó la decisión de neutralizarlos”.

“Algunos drones que penetraron en nuestro espacio aéreo fueron derribados”, detallaron.

Los objetos abatidos estaban siendo localizados, indicó la misma fuente, sin precisar su número.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que había “informado al secretario general de la OTAN (Mark Rutte) de la situación actual” y de las medidas tomadas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, reaccionó en X diciendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no deja de intensificar y ampliar su guerra y de poner a prueba a Occidente”.

“Una respuesta débil hoy solo provocará más a Rusia, y los misiles y drones rusos volarán entonces aún más lejos de Europa”, advirtió.