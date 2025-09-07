Polonia desmantela narcolaboratorio ligado a cártel mexicano

GENERANDO AUDIO...

Foto: Policía de Polonia

En el condado de Świecie, Polonia, la Oficina Central de Investigación desmanteló un laboratorio de metanfetamina, presuntamente vinculado a un cártel mexicano, deteniendo a tres hombres, entre ellos dos mexicanos.

Asimismo, en el operativo la Policía polaca incautó químicos suficientes para producir 330 kilos de metanfetamina con un valor superior a 30 millones de pesos.

¿Cómo fue el operativo en Polonia?

Este sábado, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio dedicado a la producción de metanfetamina en el condado de Świecie, cerca de la frontera con Alemania.

Agregó en el mensaje publicado en su cuenta de X que el sitio estaría vinculado con “uno de los cárteles más grandes de Norteamérica”, sin especificar de cuál se trata, toda vez que apuntó que dos de los tres detenidos son ciudadanos mexicanos, siendo quienes supervisaban la producción de droga en el lugar.

Durante el operativo, en el que participaron elementos de la Oficina de Operaciones Antiterroristas (BOA, en polaco), así como de la Subdivisión Independiente de Policía Antiterrorista (SPKP) de Bydgoszcz, incautando más de 300 litros de metanfetamina y bencilmetilcetona (BMK), además de casi tres toneladas de precursores químicos.

De acuerdo con peritos, con el material asegurado se podrían haber producido al menos 330 kilogramos de metanfetamina, cuyo valor en el mercado negro asciende a seis millones de zlotys (aproximadamente 30.9 millones de pesos mexicanos).

Toda vez que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nacional en Szczecin, que los acusó de fabricación de drogas, pertenencia a un grupo delictivo organizado y narcotráfico internacional.

Las autoridades polacas subrayaron que este golpe representa uno de los decomisos más importantes contra el narcotráfico en la región, al tratarse de un laboratorio con capacidad de producción industrial vinculado directamente a un cártel mexicano.