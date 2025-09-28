GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock

Un alpinista murió tras caer al vacío mientras intentaba tomarse una selfie al momento que escalaba junto a un grupo de personas el monte Nama, en la provincia de Sichuan, en China. El trágico suceso quedó registrado en video y rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

Caída del alpinista mientras escalaba el monte Nama

De acuerdo con los primeros reportes, el alpinista, de 31 años, decidió soltarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie frente al paisaje nevado. Al ponerse de pie, tropezó con sus crampones, perdió el equilibrio y cayó por una pendiente helada de aproximadamente 200 metros.

Personas que se encontraban detrás de él grabaron el momento de la caída, aunque ninguno logró intervenir para salvar al joven, quien lamentablemente perdió la vida.

Equipos de rescate, brigadas policiales y voluntarios localizaron el cuerpo a unos 5 mil 300 metros de altitud, sin signos vitales. Hasta ahora no se ha divulgado la identidad del alpinista.

Autoridades aseguran que no había registro de la misión realizada

La Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding informó que el grupo de excursionistas no había registrado oficialmente su misión de ascenso, un requisito obligatorio en esa región de montañismo.

Tras el accidente, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir estrictamente con los registros y medidas preventivas antes de emprender cualquier ascenso. Indicaron, además, que el incumplimiento de los protocolos y la falta de preparación incrementan el riesgo de sufrir tragedias en la superficie de la montaña.

El monte Nama tiene una altura de 5 mil 588 metros y es considerado atractivo para aficionados por su aparente accesibilidad y vistas panorámicas.

Sin embargo, medios locales han señalado que incluso picos catalogados como “accesibles” pueden implicar riesgos cuando se ignoran protocolos de seguridad.



