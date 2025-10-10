Por lucha democrática en Venezuela, dan Nobel de la Paz a Machado

GENERANDO AUDIO...

Este viernes 10 de octubre, fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder del movimiento por la democracia en Venezuela, que busca elecciones libres en el país sudamericano, gobernado por Nicolás Maduro.

“El Premio Nobel de la Paz de 2025 se otorga a una defensora de la paz valiente y comprometida: a una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”

Comité Noruego del Nobel

Durante su presentación, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, destacó que “Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, pues su labor ha sido clave para unificar una oposición política en Venezuela anteriormente dividida, coincidiendo en la exigencia de la celebración de elecciones libres, así como de un gobierno representativo.

“Esto es precisamente lo que yace en la esencia de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aun cuando discrepemos. En un momento en que la democracia se ve amenazada, es más importante que nunca defender este punto de coincidencia”

Comité Noruego del Nobel

Además, a las razones por las cuales se le otorgó el Nobel de la Paz de este año, también se suman sus más de 20 años de lucha por elecciones libres y justas, así como la creación de su organización Súmate, dedicada al desarrollo democrático en el país, pues en sus propias palabras, “se trataba de elegir entre votos y balas”.

De igual forma, en su trayectoria política destaca su papel como candidata presidencial de oposición hasta antes de las elecciones de 2024, cuando el régimen de Maduro bloqueó judicialmente su candidatura, por lo que continuó su movimiento impulsando a Edmundo González Urrutia, representante de otro partido, apoyándolo en los comicios, así como miles de voluntarios, quienes dejaron a un lado sus afiliaciones políticas.

Siendo estas elecciones, en las que tanto la oposición como el régimen se dijeron ganadores, las que obligaron a Machado a esconderse durante varios meses para evitar ser detenida por la fiscalía, así como González Urrutia, quien permanece asilado en España.

El Nobel no busca la politización

Sin embargo, pese al perfil político de María Corina Machado, el Comité Noruego reiteró su deseo de no polemizar con la entrega del premio a la opositora venezolana, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en diversas ocasiones que debería ser él quien reciba el galardón por su labor en el fin a las guerras de Israel contra Hamás, así como de Rusia con Ucrania.

Ante ello, Jorgen Watne Frydnes destacó que, a lo largo de su historia, suele ver “todo tipo de campañas y de atención mediática” a la que permanecen ajenos, acotando que “este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”.

Lo ha hecho poco después de anunciar la concesión del premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

En tanto que Trump, que se ha descrito como un “pacificador” global, ha reivindicado en estos últimos meses su papel en la resolución de conflictos y ha llegado incluso a asegurar que no recibir el Nobel sería un “insulto”.