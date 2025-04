Por mortales, retiran Beryl, Helene, John y Milton de lista de huracanes

Debido a sus catastróficos efectos, los nombres de los huracanes John y Milton, que devastaron Acapulco, Guerrero, así como Helene y Beryl, que afectaron México y Estados Unidos, serán retirados de la rotación, anunció la Organización Meteorológica Mundial (WMO, en inglés).

Asimismo, acotó que estos serán remplazados por Jake, Miguel, Holly y Brianna, respectivamente, al terminar la rotación en 2030, cuando vuelva a utilizarse la misma lista de nombres que el año pasado.

