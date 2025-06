“La humanidad enfrenta una elección, detener la carrera armamentista y proceder al desarme o encarar la aniquilación”. Con estas palabras, el diplomático mexicano Alfonso García Robles sintetizó una de las gestas más trascendentes en la historia de América Latina: la creación de la primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada del planeta.

Fue un 14 de febrero de 1967 cuando 33 países de América Latina y el Caribe firmaron en la Ciudad de México el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares, más conocido como el Tratado de Tlatelolco. Con él, la región rechazó la carrera armamentista atómica.

