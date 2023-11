México, el nuevo destino de los migrantes haitianos. Foto: Cuartoscuro

Haití enfrenta una situación crítica, que abarca diversos aspectos: crisis política, desastres naturales y problemas socioeconómicos. La nación experimenta una sucesión de desafíos que ha llevado a miles de sus pobladores a buscar refugio en otros países: Estados Unidos y, más recientemente, México, entre sus destinos para buscar una mejor calidad de vida.

En septiembre pasado, la ONU denunció que, durante el primer semestre del año, México detuvo a más de 240 mil migrantes, incluidos niños. Pero, por qué México se ha convertido en el nuevo refugio para los migrantes haitianos, en Unotv.com te contamos todos los detalles.

¿A qué se dedican en México?

No son pocos los videos colgados en plataformas como TikTok que muestran a haitianos trabajando en diferentes tareas: hay quienes han encontrado oportunidades de empleo en la construcción o de cargadores. No obstante, no hay todavía información precisa que indique cuántos de ellos han podido sumarse a la formalidad.

¿Por qué hay muchos migrantes haitianos en México?

México se ha convertido en un nuevo refugio para los migrantes haitianos debido a varios factores que han influido en la decisión de muchos de ellos de buscar oportunidades en este país.

Algunas de las razones clave que explican algunas fuentes, como el Colegio de la Frontera Norte, son:

Dificultades para llegar a Estados Unidos: Aunque Estados Unidos solía ser un destino principal para los migrantes haitianos, las políticas migratorias y las dificultades para cruzar la frontera han llevado a algunos a reconsiderar sus opciones. México se presenta como una alternativa más accesible y menos arriesgada para muchos.

Aunque Estados Unidos solía ser para los migrantes haitianos, las políticas migratorias y las han llevado a algunos a reconsiderar sus opciones. México se presenta como una alternativa para muchos. Presencia de comunidades haitianas establecidas: La existencia de comunidades haitianas ya establecidas en México pudo haber influido en la decisión de nuevos migrantes.

La existencia de comunidades haitianas ya establecidas en México pudo haber influido en la Solidaridad y apertura del Gobierno mexicano: México demuestra cierta apertura y disposición para recibir a migrantes haitianos. Las autoridades mexicanas han implementado políticas que facilitan la solicitud de asilo y la integración de los migrantes en el país.

Razones por las que los haitianos migran de su país

La crisis política en Haití se intensificó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 julio de 2021. Desde entonces, el primer ministro interior, Ariel Henry, lidera un gobierno provisional, el cual llevó al país a una crisis institucional con carencia económica.

Esto se suma a la devastación causada por desastres naturales. Entre ellos destacan el terremoto de 2010 de 7.3 grados de magnitud, que dejó a la nación sin capacidad de una recuperación adecuada. El devastador terremoto tuvo como saldo aproximado 220 mil personas que perdieron la vida y más 300 mil heridos, sin contar los daños estructurales a viviendas, escuelas y sitios de trabajo.

Los huracanes y tormentas tropicales son recurrentes en la zona, y han exacerbado aún más los problemas, desencadenando brotes de enfermedades infecciosas y hambruna.

El crimen organizado en la región también se ha apoderado de las calles. Las bandas son cada vez más violentas y controlan casi toda la capital.

La economía haitiana está desarticulada, con escasas oportunidades de empleo y educación. La falta de infraestructura y recursos deja la población en condiciones precarias, aumentando la vulnerabilidad ante la violencia y la inestabilidad.