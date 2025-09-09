¿Por qué Nepal está en llamas? Protestas por redes sociales bloqueadas dejan 19 muertos y cientos de heridos; imágenes

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

En Nepal, la tensión política y social creció en los últimos días por protestas contra el bloqueo de redes sociales y denuncias de corrupción. El gobierno había ordenado cerrar el acceso a 26 plataformas, lo que desató una ola de indignación entre los jóvenes, que dependen de estas aplicaciones para comunicarse.

Las manifestaciones iniciaron el lunes y rápidamente escalaron. La policía respondió con balas reales, gas lacrimógeno y cañones de agua, lo que dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos, según Amnistía Internacional. Pese a que el veto fue levantado horas después, la indignación continuó.

Parlamento en llamas y caída de KP Sharma Oli

El martes, la crisis alcanzó su punto más alto cuando cientos de manifestantes irrumpieron en el Parlamento en Katmandú y lo incendiaron. Imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes columnas de humo cubriendo la capital, mientras grupos atacaban también edificios públicos y residencias de políticos.

La residencia del primer ministro KP Sharma Oli fue igualmente atacada y quemada. Poco después, el dirigente de 73 años anunció su renuncia, explicando que buscaba “abrir la puerta a una solución política” en medio de la violencia.

Antecedentes de la crisis en Nepal

Oli asumió su cuarto mandato en 2024, al frente de una coalición entre el Partido Comunista y el Congreso Nepalí. Sin embargo, el país enfrenta una profunda inconformidad por la corrupción, la inestabilidad y un PIB per cápita de apenas 1,447 dólares, según el Banco Mundial.

Con 30 millones de habitantes, Nepal abolió la monarquía en 2008 tras una guerra civil, pero hoy atraviesa una de sus peores crisis políticas en más de una década.